Политолог Сатановский сообщил об угрозах в свой адрес

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2022, 16:29 Антон Николаев,

Евгений Сатановский сообщил об угрозах в свой адрес из-за высказываний про Нагорный Карабах. Как утверждает политолог, ему угрожают граждане Азербайджана, которые усмотрели в его словах поддержку Еревана. Катализатором угроз является бывший игрок в КВН Садат Гулиев. Об этом Сатановский рассказал в эфире программы «Полный контакт», передает издание «Аргументы недели».

«Мне давно не обещали голову отрезать. В Сеть попали телефоны жены и дочери, а это совсем нехорошо. Это не корреспондирует с моим представлением о правильном поведении мужчин, тем более азербайджанцев, тем более мусульман. Это не первый раз! Все тот же Садат Гулиев, который проживает то у нас, то у них. Видимо, какие-то вопросы с КВН, а не с Азербайджаном - то Зеленский, то Гулиев. Может, что-то в КВН подправить?»

Ранее Гулиев, по словам Сатановского, угрожал военкору Семену Пегову.