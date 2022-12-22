Военный эксперт Ходаренок назвал главные цели США в конфликте Украины и России

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2022, 14:16 Антон Николаев,

globallookpress.com

Михаил Ходаренок считает, что США сделает все для того, чтобы не допустить успехов российской армии на линии боевого соприкосновения. Такое мнение аналитик высказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

Цифра в $45 млрд. сопоставима с военным бюджетом России. Это очень большая сумма. Я не сомневаюсь, что эти средства ВСУ будут выделены. Военнополитические цели со стороны США, их союзников и Украины - не допустить поражения Украины и значимых военных успехов российской армии. Именно для этих целей планируются ближайшие поставки вооружений и техники, боеприпасов. Что касается России - не допустить эскалации конфликта, который привел бы России к внутренней смуте. Вот такая дуалистическая цель формируется руководством США. Выход у нас один - сломать все эти планы на линии боевого соприкосновения».

Напомним, что по данным издания Bloomberg, законопроект о выделении помощи Украине на 45 миллиардов долларов остался нерассмотренным. Его должны были обсудить в сенате США, однако голосование отложили.