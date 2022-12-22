Лукашенко заявил, что видит готовность соседних стран к вероятной агрессии против Белоруссии

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22 декабря 2022, 11:24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Александр Лукашенко сделал заявление о том, что он видит готовность соседних стран к вероятной агрессии против Белоруссии. Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Лукашенко заявил, что видит готовность соседних государств к возможной агрессии в отношении Белоруссии», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Александр Лукашенко указал на то, что Белоруссия не в состоянии собственными силами защитить свой суверенитет. По словам президента, Минску в данном вопросе не обойтись без помощи со стороны Российской Федерации.