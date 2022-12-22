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22 декабря 2022, 00:54 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

Российская Федерация должна оставить свое присутствие на газовом рынке Европейского союза и не дать таким «странным» политикам, как Шольц и Бербок, добить отношения между Россией и ЕС. Об этом заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Симонов.

Согласно его словам, которые приводит издание ФБА «Экономика сегодня», Москва должна остаться на европейском рынке газа, продолжая бороться за него. При этом эксперт отметил, что власти Евросоюза предпринимают попытки контролировать цены на энергоресурсы из России, а также используют нерыночные методы дискриминации российских поставщиков.

Как заверил Симонов, агрессивный подход европейских политиков, рано или поздно, сменится нормализацией рыночных отношений, поэтому России нельзя оставлять ЕС таким лицам, как Олаф Шольц или Анналена Бербок.