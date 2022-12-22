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Аргументы Недели → Политика 13+

Власти Швейцарии расширили санкционный список в отношении России

, 00:15 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Власти Швейцарии расширили санкционный список в отношении России
Флаг Швейцарии / Maksim Konstantinov / https://www.globallookpress.com

Швейцарские власти увеличили список ограничений в отношении Российской Федерации, внеся в него изменения. Об сообщает издание ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на Министерство экономики страны.

Как уточнили в ведомстве, Швейцарией были внесены изменения в санкционный список, которые расширили его. Отмечается, что в список добавили 141-о физическое лицо и 49 организацией из России, ограничения на которых уже вступили в силу.   

Решение Берна связано со вступившим в силу девятым пакетом ограничений, который был принят Европейским союзом. Этот пакет затронул сферу экономики, бизнеса, частных лиц и компаний.

 

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