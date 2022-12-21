Зеленский заявил, что намерен обсудить с Байденом сотрудничество Украины и США

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21 декабря 2022, 22:32 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, заявил, что в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки хочет обсудить с главой страны Джо Байденом двустороннее сотрудничество.

Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Вашингтон, чтобы выразить американскому народу, президенту и Конгрессу благодарность за поддержку, которая необходима Украине. Кроме того, украинский лидер отметил, что целью его визита является продолжение сотрудничества с США.

Политик уточнил, что в ходе своей поездки он намерен провести ряд переговоров в целях укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.