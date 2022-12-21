Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 21 декабря, встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле и попросил его рассказать о реализации планов.
Владимир Путин, обращаясь к Дмитрию Мезенцеву, спросил, чем российская сторона может помочь в реализации серьезных, интересных и важных задач, которые стоят перед госсекретарем Союзного государства в рамках его сегодняшней работы.
Президент РФ отметил, что Мезенцев работает в очень интересное время развития Союзного государства и решает задачи в интересах не только россиян, но также граждан Белоруссии.