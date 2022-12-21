Путин встретился с госсекретарем Союзного государства Мезенцевым в Кремле

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21 декабря 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 21 декабря, встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым в Кремле и попросил его рассказать о реализации планов.

Владимир Путин, обращаясь к Дмитрию Мезенцеву, спросил, чем российская сторона может помочь в реализации серьезных, интересных и важных задач, которые стоят перед госсекретарем Союзного государства в рамках его сегодняшней работы.

Президент РФ отметил, что Мезенцев работает в очень интересное время развития Союзного государства и решает задачи в интересах не только россиян, но также граждан Белоруссии.