Эксперт Ревякина: озабоченность Подоляка судьбой Саакашвили объясняется желанием Украины показать свою пригодность в конфликтах

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21 декабря 2022, 20:18 Источник: Свободная Пресса

Михаил Саакашвили / Pavlo Bahmut / https://www.globallookpress.com

Заявление советника офиса Зеленского Михаила Подоляка о готовности Украины принять у себя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили объясняется желанием Киева показать, что политика страны не сводится к одному только противостоянию с Россией. Об этом во время беседы со «Свободной Прессой» рассказала доцент факультета мировой политики МГУ Анна Ревякина.

Согласно словам политолога, заявление украинского советника не стоит воспринимать всерьез, потому что никакого практического применения оно не имеет. По мнению эксперта, таким образом, Украина лишь пытается показать миру, что способна не только на противостояние с Российской Федерацией, но и может принимать участие в других конфликтах и играть в них посредническую роль.

Как отметила Ревякина, власти Грузии не станут серьезно воспринимать слова Подоляка, выразив только свое недовольство попыткой украинской стороны вмешаться во внутренние дела страны.