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21 декабря 2022, 18:29 Источник: Федеральное агентство новостей

Konstantin Kokoshkin / https://www.globallookpress.com

Проблема русского языка остается в повестке дня для жителей Украины. Об этом во время беседы с Федеральным агентством новостей рассказал политолог Антон Бредихин.

Согласно словам эксперта, та языковая политика, которую проводит Киев по отношению к русскому языку, рано или поздно приведет к исчезновению из жизни украинского общества русской речи на всех уровнях. Специалист отметил, что таким образом для граждан Украины встает вопрос национальной идентичности, и если сегодня кто-то был русским, то уже завтра станет украинцем.

Как добавил Бредихин, «формат изменения идентичности» приводит к страшным изменениям и радикальным проявлениям, приведя в пример русскоязычных боевиков, которые вступили в ряды украинский террористических группировок.