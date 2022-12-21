Экс-депутат Сейма Юлия Степаненко о создании особого международного трибунала над Россией

Аргументы Недели. Балтия → Политика 13+

21 декабря 2022, 16:04 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Президент Латвии Эгилс Левитс занят тем, что продвигает свою идею о создании международного трибунада над правительством РФ. Буквально, одержим этой идеей. Но не все политики согласны с ним...

Намедни, этот вопрос подняли латышские журналисты - "мол, надо, конечно!" Произошла дискуссия...

Адвокат, экс-депутат Сейма Юлия Степаненко высказала публично свою точку зрения:

"Создание трибунала для начала необходимо оценить с юридической точки зрения. Мы все еще зависим от России в сфере энергетики, поэтому идея о создании трибунала в Риге, на мой взгляд, была бы утопической, что понимают и президент страны Эгилс Левитс, и судья суда ЕС Инета Зиемеле. У подобной юридической институции был бы смысл только в случае, если будут представлены обе стороны. Если создавать трибунал, то необходимы доказательства, которые следует тщательно оценить. В процесс должны быть вовлечены все стороны, в том числе страны, которые участвовали в переговорах до начала спецоперации. Единственный вопрос - будут ли в таком процессе участвовать все страны?"

А я бы добавила своё мнение - может, чтобы стало яснее для многих страх, то, например, почему бы не устроить процесс в сфере игнорирования Нюрнбергского трибунала - прославление легионеров СС в Латвии, а также публичное предложение государственных лиц о "создании для русскоязычных страны территории, огороженной колючей проволокой и вышку с автоматчиком" - иными словами, создание концлагеря... Почему бы не продолжить Нюрнбергский трибунал над теми, кто публично восхваляет политику Адольфа Гитлера, называя солдат Победы - "военными преступниками"...

Да, права экс-депутат Степаненко - все ли страны захотят принять участие в трибунале, если старые грехи не отмолены? Преступление против человечности не имеет срока давности, не так ли?