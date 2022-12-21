Политолог Светов: «Сегодня мы узнаем, когда мы начнем по-настоящему воевать»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 14:44 Антон Николаев,

Фото, с сайта Кремля

Юрий Светов предположил, что в ходе выступления Владимира Путина на коллегии Минобороны РФ будут затронуты вопросы хода СВО, а также общественность получит ответ на вопрос «Когда мы начнем воевать по-настоящему». Такое мнение Светов высказал изданию «Аргументы недели».

«Я надеюсь, что будут обсуждаться вопросы интенсификации темпов специальной военной операции. Сейчас происходят позиционные бои, идет накопление сил с нашей стороны, в том числе через подтягивание тех, кто был мобилизован недавно. Украинцы также демонстрируют на разных направлениях готовность атаки. Речь идет о том, что мы будем делать с этим? Когда-то Владимир Путин сказал, что мы еще не начали по-настоящему воевать. Возможно, что сегодня будет ответ на этот вопрос. Я считаю, что вряд ли случайно в Вашингтон полетел Михаил Зеленский, когда Путин проводил встречу с командующими направлений в зоне СВО. Возможно, что встреча Зеленского - попытка парировать тому, что будет сказано Путиным».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин выступит на коллегии Минобороны. Песков добавил, что выступление будет важным и объемным.