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Аргументы Недели → Политика 13+

Военный эксперт Сивков: «Украина не готова к наступательным операциям»

, 13:36 ,

Военный эксперт Сивков: «Украина не готова к наступательным операциям»
Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Константин Сивков считает, что украинская армия не готова к крупномасштабным наступательным операциям из-за недостаточного количества тяжелой техники. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Украинские вооруженные силы в настоящее время к крупномасштабным наступательным операциям не готовы. У них для этого нет достаточного количества тяжелой техники, гусеничной техники. Они сами говорят, что у них преимущественно колесная техника. Россия такие возможности имеет. У нас есть господство в воздухе, при этом условия крупномасштабных операций на окружение у нас созданы». 

Сивков также полагает, что 2023 год ознаменуется решительными победами российской армии.

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