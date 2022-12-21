Военный эксперт Сивков: «Украина не готова к наступательным операциям»

Аргументы Недели → Политика 13+

21 декабря 2022, 13:36 Антон Николаев,

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Константин Сивков считает, что украинская армия не готова к крупномасштабным наступательным операциям из-за недостаточного количества тяжелой техники. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Украинские вооруженные силы в настоящее время к крупномасштабным наступательным операциям не готовы. У них для этого нет достаточного количества тяжелой техники, гусеничной техники. Они сами говорят, что у них преимущественно колесная техника. Россия такие возможности имеет. У нас есть господство в воздухе, при этом условия крупномасштабных операций на окружение у нас созданы».

Сивков также полагает, что 2023 год ознаменуется решительными победами российской армии.