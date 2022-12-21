Politico: Украинская делегация будет просить у США поставки ракет большой дальности ATACMS и дронов

Делегация Украины на встрече с президентом США Джо Байденом будет просить баллистические ракеты большой дальности ATACMS и американские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на неназванный источник.
Издание приводит слова источника, что «во время встречи с Байденом» со стороны Украины ожидают запросов поставок ракет ATACMS с дальностью применения до 300 км и беспилотных летательных аппаратов Reaper и Grey Eagle.
Издание отмечает, что пока «Белый дом категорически отказывается передавать ATACMS» Киеву из-за их слишком высокой стоимости.
Издание также отмечает, что передача Украине ракет большой дальности ATACMS может «спровоцировать РФ на использование еще более смертоносного оружия на Украине».