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Военный эксперт Кошкин: «США и НАТО отправляют своих наемников на Украину, но называют их добровольцами»

, 22:47 Источник: Вечерняя Москва

Военный эксперт Кошкин: «США и НАТО отправляют своих наемников на Украину, но называют их добровольцами»
Xander Heinl / https://www.globallookpress.com

Вашингтон скрывает присутствие сил Североатлантического альянса на Украине, отправляя на помощь ВСУ наемников, но под видом добровольцев. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» заявил военный эксперт Андрей Кошкин. 

Согласно словам специалиста, НАТО не станет признавать свое участие в украинском конфликте, продолжая отправлять своих наемников, а представленные Россией доказательства столкновений с организованными подразделениями иностранных военных США опровергают.

Как отмечает Кошкин, военно-политический блок своими действиями преследует только одну цель — добиться победы Киева. Он уточнил, что Соединенным Штатам победа нужна, вполне вероятно, даже больше, чем самой Украине.

 

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