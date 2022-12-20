Военный эксперт Кошкин: «США и НАТО отправляют своих наемников на Украину, но называют их добровольцами»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 22:47 Источник: Вечерняя Москва

Xander Heinl / https://www.globallookpress.com

Вашингтон скрывает присутствие сил Североатлантического альянса на Украине, отправляя на помощь ВСУ наемников, но под видом добровольцев. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» заявил военный эксперт Андрей Кошкин.

Согласно словам специалиста, НАТО не станет признавать свое участие в украинском конфликте, продолжая отправлять своих наемников, а представленные Россией доказательства столкновений с организованными подразделениями иностранных военных США опровергают.

Как отмечает Кошкин, военно-политический блок своими действиями преследует только одну цель — добиться победы Киева. Он уточнил, что Соединенным Штатам победа нужна, вполне вероятно, даже больше, чем самой Украине.