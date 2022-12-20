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Пресс-секретарь Пентагона Райдер рассказал, что Штаты могли недооценить возможности России в ходе СВО

, 22:39

США могут недооценивать возможности России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Он рассказал, что спецоперация, как и любой другой конфликт могут заставить по-новому взглянуть на противника. Так, всегда «есть риск» его «недооценки».

Райдер также добавил, что в США продолжат сотрудничать с Украиной и следить за выполнением ее просьб.

Ранее сообщалось, что в ЛНР есть проблемы с угледобывающей отраслью.

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