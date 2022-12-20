Небензя назвал аморальными попытки США использовать замороженные активы Афганистана и призвал вернуть их народу этой страны

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20 декабря 2022, 22:37 Источник: ТАСС

Василий Небензя, MFA Russia/globallook.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с критикой действий США, которые пытаются использовать замороженные средства Афганистана в своих целях. Этому было посвящено выступление дипломата на заседании Совбеза ООН во вторник.

Ситуацию с разморозкой и использованием активов Небензя назвал возмутительной и аморальной.

«Призываем незамедлительно вернуть украденные средства афганскому народу, в том числе тем женщинам и девочкам, о которых вы говорите сегодня», - сказал постпред.

Он также напомнил, что за время международной кампании Запада в Афганистане, США и НАТО совершили «многочисленные военные преступления», которые сегодня замалчиваются.

«Между тем свидетельств этих преступлений собрано достаточно. МИД России подготовлена соответствующая «Белая книга», с которой можно ознакомиться на сайте министерства», - сказал Небензя, предложив всем желающим посмотреть ее.

Ранее сообщалось, что Канада намерена конфисковать замороженные активы российского предпринимателя Романа Абрамовича.