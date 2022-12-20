Политолог Безпалько: США отрицают причастность к терактам на Украине, желая сохранить пространство для дипломатического маневра

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20 декабря 2022, 18:32 Источник: Общественная служба новостей

Boris Roessler / http://www.globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки заявляют о своей непричастности к терактам и покушениям на Украине, стремясь сохранить пространство для дипломатического маневра и возможность переговоров с Россией. Об этом во время беседы с Общественной службой новостей заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, политолог Богдан Безпалько.

По мнению специалиста, каждый шаг украинской стороны в вопросах военных действий на поле боя контролируется Вашингтоном. Любой выстрел из установки HIMARS осуществляется после того, как США определят «целеполагание», а любой выстрел из гаубицы M777 фактически является ударом американцев по включенным в состав России территориям.

Как отметил Безпалько, наивно полагать, что крымский теракт был спланирован без поддержки Вашингтоном, но американская сторона будет отрицать свою причастность к терактам и покушения, так как желает сохранить пространство для дипломатического маневра.