Латвийский командир земессардзе Пуданс считает, что Россия не будет открывать второй фронт

Аргументы Недели. Балтия → Политика 13+

20 декабря 2022, 18:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Католическое Рождество - не повод в Латвии, чтобы не поговорить о России. Политики, депутаты, чиновники и, конечно, латвийские военные рассуждают на тему спецоперации. Командир 1 Рижской бригады земессардзе (защитники земли на латышском) Каспар Пуданс считает, что Россия не будет открывать второй фронт.

Кто нашептал на ухо такую информацию латышскому защитнику земли - никто не знает. Но г-н Пуданс со знанием дела утверждает: "Полученный ранее опыт свидетельствует о том, что, хотя российская сторона определенно учится на своих ошибках, пока не вижу, чтобы у нее была возможность открыть еще одну линию фронта на севере, и успешно проводить операцию подобного уровня. Я не вижу такой возможности, несмотря на нового командира у России".

Далее он добавил, что, по его мнению, сегодня Россия поддерживает информационный фон с целью привлечь силы и снизить возможность для украинцев продолжить свои наступления. "Сейчас для Украины важно вернуть свои границы, и для этого поддержка важна. Я не исключаю, что помощь уже готовится - все карты раскрывать нельзя, но дискуссии уже идут...", - заявил латвийский военный.