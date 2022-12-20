Путин поговорил по телефону с избранным президентом Бразилии да Силвой

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 декабря, провел телефонный разговор с избранным 30 октября на всеобщих выборах президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Как отмечается в сообщении, глава российского государства в преддверии инаугурации, которая запланирована на 1 января 2023 года, поздравил да Силву с победой на выборах.
«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС», - говорится в сообщении пресс-службы.
Главы государств условились поддерживать личные контакты и в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что Путин 21 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны.