Путин поговорил по телефону с избранным президентом Бразилии да Силвой

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20 декабря 2022, 18:31 Источник: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 декабря, провел телефонный разговор с избранным 30 октября на всеобщих выборах президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечается в сообщении, глава российского государства в преддверии инаугурации, которая запланирована на 1 января 2023 года, поздравил да Силву с победой на выборах.

«С обеих сторон выражена уверенность в том, что российско-бразильское стратегическое партнерство будет и далее успешно развиваться по всем направлениям, как и сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Главы государств условились поддерживать личные контакты и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Путин 21 декабря проведет расширенное заседание коллегии Минобороны.