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В ГД введут штрафы до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России

, 18:06

В ГД введут штрафы до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России
Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о введении штрафов до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание.

Согласно документу, за распространение «экстремистских материалов», к которым относятся данные карты, будет грозить штраф от 1 тыс. рублей. Отмечается, что для юридических лиц он может составить до 1 млн.

В Госдуме рассказали, что введение таких мер позволит предотвратить пропаганду материалов, оспаривающие целостность России. Например, к ним относятся карты, согласно которым ДНР, ЛНР, Курильские острова и другие территории страны к ней не принадлежат.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует отдохнуть в Крыму летом.

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