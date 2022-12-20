В ГД введут штрафы до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России

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20 декабря 2022, 18:06

Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

В Госдуме в первом чтении принят законопроект о введении штрафов до 1 млн рублей за распространение карт, оспаривающих целостность России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание.



Согласно документу, за распространение «экстремистских материалов», к которым относятся данные карты, будет грозить штраф от 1 тыс. рублей. Отмечается, что для юридических лиц он может составить до 1 млн.



В Госдуме рассказали, что введение таких мер позволит предотвратить пропаганду материалов, оспаривающие целостность России. Например, к ним относятся карты, согласно которым ДНР, ЛНР, Курильские острова и другие территории страны к ней не принадлежат.



Ранее сообщалось, что Зеленский планирует отдохнуть в Крыму летом.