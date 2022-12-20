Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: «Противник массово отказывается вести боевые действия»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 12:58 Антон Николаев,

украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что украинская армия на некоторых участках линии соприкосновения отказывается участвовать в введении боевых действий. Алаудинов подчеркнул, что за такие действия украинских солдат расстреливают. Между тем, командир уверяет, российская армия продвигается вперед. Об этом Алаудинов сказал в эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Вчера была полностью освобождена Яковлевка. В Соледаре произошел хороший рывок, продвигаются наши войска вперед. Вся линия соприкосновения сейчас двигается очень хорошими темпами. Мы можем сказать, что территория освобождается от противника».

«Надо отметить, что Артемовск был очень сложным участком. Подразделения, которые штурмуют Артемовск, ежедневно уничтожают огромное количество противников. Противник уже во всех интернет-ресурсах сигналит, что ему хотелось бы отойти, но я так понимаю, что руководство Украины, т.е., блока НАТО не дает им разрешения на отход».

«Наша разведка, наши подразделения отмечают ситуацию, что противник массово отказывается от ведения боевых действий и нахождения на передовой. Эта ситуация привела к тому, что у нас есть документальные видеоролики, где они отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, и расстреливают их. Противник на нашем участке выдохся на все 100%».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем ТГ -канале утверждал, что ВСУ уничтожают жилые дома и социально-важные объекты Артемовска.