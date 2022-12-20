Политолог Соин: «Заявления о вторжении РФ в Молдавию - провокация»

Аргументы Недели → Политика 13+

20 декабря 2022, 12:44 Антон Николаев,

Дмитрий Соин уверен, что заявления главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяци о планировании Россией вторжения в 2023 году являются провокацией. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Для того, чтобы комментировать слова главы СБ Молдавии, нужно понимать биографию этого человека, которая очень тесно связана с западными фондами и евроатлантическими структурами. На мой взгляд, он озвучил не свою точку зрения, он лишь запустил информационную провокацию, которая сформулирована, скорее всего, где-то в недрах аналитических центров НАТО, чтобы подготовить почву к реальной войне в Молдавии, но которая будет развязана как раз противоположной стороной. Предполагаю, что здесь должны заработать окна Овертона, когда глава спецслужб Молдавии Александр Мустяца заявил о том, что Россия в начале 2023 года нападет на Молдавию. Это обсуждается и будет опровергаться. Но сама тема впервые поднята на официальном уровне! Ранее официальные лица Кишинева заявляли о том, что Россия находится в Приднестровье, Россия должна убрать свою армию и склады. Накануне министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску делает заявление, в котором аккуратно опровергает заявления Мустяца. Он говорит, что не думает о существовании плана нападения, но если понадобится, Румыния окажет помощь Молдавии. Это первый шаг, но последующие будут таковы, что начнут фабриковаться якобы подтверждения такого замысла, так как Румыния уже заявляла о помощи Молдавии. И тут завязывается сценарий, который предполагает, что в определенный момент Румыния войдет на территорию Молдавии под предлогом якобы угрозы со стороны России».

Ранее глава Совбеза Александр Мустяцэ заявил о подготовке вторжения России в Молдавию в 2023 году.