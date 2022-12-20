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20 декабря 2022, 04:43 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Владимир Путин / Mikhail Metzel/Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Обстановка в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской народных областях крайне сложная. Об этом во время поздравления с профессиональным праздником работников органов безопасности заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно заявлению российского лидера, которое приводит издание ФБА «Экономика сегодня», специальные службы в присоединенных регионах должны сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность граждан, а также защитить их права и свободы. Для достижения этих целей президент пообещал обеспечить подразделения новых регионов опытными кадрами, вооружением и современной техникой.

Как отмечается, Путин также поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового скопления граждан, стратегические объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.