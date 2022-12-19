Лукашенко пошутил, что они с Путиным спорят, кто из них «самый вредный и токсичный на планете»

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19 декабря 2022, 23:03 Источник: Коммерсантъ

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото с сайта президента Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам визита российской делегации в Минск в понедельник назвал себя и российского президента «соагрессорами». Так он с иронией прокомментировал критические высказывания Запада по поводу политики, которую проводят Москва и Минск.

«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Приняли решение, что одинаково», — пошутил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что лидеры обоих государств рассказали в ходе пресс-конференции о военном сотрудничестве — в частности, о подготовке белорусских экипажей для пилотирования самолетов, несущих ракеты со «специальной боевой частью», а также предоставленных Белоруссии комплексах С-400 и «Искандер». Они уже поставлены на боевое дежурство.