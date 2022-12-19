Песков в ответ на слова Залужного о совместной российско-белорусской операции против Украины предложил ему «больше отдыхать»

Аргументы Недели → Политика 13+

19 декабря 2022, 20:21 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами в понедельник прокомментировал слова главкома украинских войск Валерия Залужного о том, что Россия и Белоруссия готовят совместную наземную операцию против Украины.

На просьбу журналистов прокомментировать высказывание украинского военачальника, Песков порекомендовал генералу «больше отдыхать». «Переработал» - сказал Песков. Слова пресс-секретаря российского президента приводит ТАСС.

Накануне другой украинский генерал, командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, рассуждая о предстоящем визите российского президента в Белоруссию, также высказал предположение, что в ходе него будет прорабатываться вопрос о совместной российско-белорусской операции против Украины.