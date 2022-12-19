Медведев призвал британцев вернуть Аргентине Фолклендские острова

Аргументы Недели → Политика 13+

19 декабря 2022, 19:58 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал Великобританию вернуть Мальвинские (Фолклендские) острова Аргентине. С этой идеей он выступил в понедельник в своем телеграм-канале.

Чиновник порадовался победе команды Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре и заодно решил напомнить, что Фолклендские острова по праву принадлежат Аргентине. В связи с этим он предложил Лондону «свалить» с Мальвинских островов (именно так их называют в Аргентине).

«Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды – это не Британия, а Аргентина! А сборную Аргентины – с заслуженной победой в футболе. Так держать и в сфере внешней политики!» - написал Медведев.