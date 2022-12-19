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Пушилин и Пасечник удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени

, 15:58 Источник: ТАСС

Пушилин и Пасечник удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени
Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Фото с сайта Кремля.

Временно исполняющие обязанности главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены  ордена «За заслуги перед Отечеством» высшей степени. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба российского президента.

Церемония вручения наград пройдет во вторник в Кремле при участии президента РФ Владимира Путина.

Этого же ордена удостоены также митрополит Ювеналий Поярков и почетный научный руководитель федерального ядерного центра Радий Илькаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров вручил врио главы ДНР орден имени своего отца (это высшая награда в республике) - за заслуги в «деле сохранения мира».  В свою очередь, Пушилин удостоил Кадырова звания Героя Донецкой Народной Республики. 

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