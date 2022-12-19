Правительство решило усилить контроль над эффективностью деятельности госкомпаний

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19 декабря 2022, 10:07 Екатерина Хейфец, ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие», ЦСР

Совещание под руководством Михаила Мишустина. Фото: Global Look Press

Правительство скорректировало методические рекомендации по формированию и применению ключевого показателя эффективности (КПЭ) деятельности компаний с государственным участием. Перемены, изложенные в распоряжении Кабмина, нацелены на ужесточение контроля над эффективностью деятельности как топ-менеджеров, так и госкомпаний в целом в условиях меняющейся экономической конъюнктуры.

Необходимо заметить, что изменения вызваны рядом факторов. В первую очередь, существующие КПЭ государственных компаний были недостаточно скоординированы с Национальными целями развития страны. Кроме того, прежде отсутствовала универсальная система КПЭ, которая позволяла бы эффективно оценить деятельность, связанную с реализацией значимых для страны проектов. Другим существенным недостатком являлся также размер вознаграждения топ-менеджеров, который определялся компаниями по своему усмотрению. В целом, можно сказать, что оптимизация подходов к уровню оплаты труда в госкомпаниях по большей мере вызвана именно отсутствием единых механизмов управления и оценки результатов их деятельности.

Была проделана масштабная работа по унификации подходов к определению заработной платы и КПЭ госкомпаний. Изначально были установлены условия оплаты труда и размеры максимального вознаграждения топ-менеджерам для 43 организаций. В этот список попали акционерные общества со 100-процентной долей государства, госкорпораций и публично-правовые компании (ППК), в число которых попали АСВ, ВЭБ, «Росатом», «Роскосмос», «Автодор», РЖД, ОСК и другие. Позже перечень был расширен до 128 организаций — в списке оказались акционерные общества с 50-процентной долей государства. Так, например, отчитываться о проделанной работе теперь должны такие компании, как Аэрофлот, Совкомфлот, РусГидро, Объединенная зерновая компания, Россети и другие. Руководители также будут обязаны предоставлять полную, своевременную и достоверную информацию о достижении ключевых показателей эффективности (включая функциональные) на межведомственном портале и в системе ГАС «Управление».

Правительство также регламентировало порядок определения КПЭ для компаний. Согласно рекомендациям, этот показатель будет устанавливаться самими компаниями при согласовании с межведомственной рабочей группой с учетом предложений Минфина, Минэкономразвития, а также отраслевых органов власти. Введение КПЭ и их координация с зарплатами руководителей и национальными целями страны является мерой улучшения новых и существующих практик государственного сектора с целью повышения прозрачности и производительности деятельности госкомпаний, а также достижения выполнения общественно значимых проектов, которые представляют особую сложность из-за своей многоуровневости. Помимо КПЭ, зарплата руководителей организаций будет взаимоувязана с уровнем достижения дополнительных функциональных показателей при реализации особо значимых проектов. Усиление контроля особенно важно в период изменчивой экономической конъюнктуры, в том числе и потому что указанная мера позволит сократить необоснованные расходы на зарплаты топ-менеджмента.

Помимо описанных мер стоит также отметить, что в 2022 году был установлен усовершенствованный порядок перераспределения расходов с приоритетом на достижение эффективности расходов и достижением результатов предоставления субсидий компаниям. Новый режим распределения субсидий компаниям позволяет отбирать получателей субсидий на единой платформе, а также осуществлять контроль над достижением результата предоставления субсидий. Такая строгая мера напрямую влияет на качество достижения целей, определенных при предоставлении государственных субсидий. В настоящий момент рассматривается возможность распространить эти правила для госкорпораций и публично-правовых компаний для обеспечения предоставления регулярной отчетности по использованию субсидий, ответственности за недостижение результатов и подтверждения остатков средств субсидий на счетах. Иными словами, наступило время строго считать и тратить казенные деньги.