Уже и международные организации просят Польшу не обращаться с беженцами на границе так жестоко

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19 декабря 2022, 07:52 Источник: Известия

На границе с Польшей. Фото: Global Look Press

Государственный погранкомитет Белоруссии в который раз обвиняет польские власти в жестоком обращении с беженцами из «стран третьего мира». В Польше все обвинения обычно отвергаются. Очень часто звучат возмущённые речи местных политиков. В Варшаве часто утверждают, что всё это не более чем «вражеская пропаганда».

Но всё же о сложной ситуации с беженцами не раз заявляли и в международных инстанциях. Например, минувшим летом спецдокладчик ООН Фелипе Моралес призвал Польшу немедленно пересмотреть законодательство в отношении мигрантов из «третьего мира». Он обратил внимание на то, что так называемые неправильные беженцы (т.е. не с Украины) содержатся в учреждениях закрытого типа, находящихся в ведении погранслужбы.

По официальным данным, с августа 2021 года при пересечении польской границы погибли 15 человек. Правда, волонтёры убеждены, что на самом деле число умерших может быть куда больше. Многие мигранты попросту не могут попросить о помощи. Польские силовики изымают у них все средства связи. Многие несчастные находятся в состоянии «пленных», и могут погибнуть из-за ненадлежащих жизненных условий. Волонтёры не раз сообщали о жутких сценах. По их словам, польские пограничники часто проявляли к мигрантам недружелюбное отношение. Они без всякой жалости выгоняли беременных женщин, детей, инвалидов. Одна из активисток продемонстрировала жуткое фото ноги 12-летней африканской девочки. «Обморожение, некроз ногтей, отвалившиеся пальцы», - указывают волонтёры. Но местные власти, похоже, не собираются должным образом решать проблемы. Белорусские пограничники продолжают находить трупы мигрантов.

В начале октября в Польше завершилось строительство пограничного ограждения, которое призвано задержать потоки беженцев. Уполномоченный местной власти по вопросам безопасности инфопространства Станислав Жарин торжественно заявил: «Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен». Стена на польско-белорусской границе достигает около 187 км в длину и 5.5 м в высоту. Сейчас ограждение будут оборудовать электронными средствами охраны границ (датчиками движения и камерами).