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В Киеве и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога

, 07:12 Источник: РИА "Новости"

В Киеве и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев, Christophe Gateau / globallookpress.com

В Киеве и еще семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится в опубликованной в ночь на понедельник онлайн-карте воздушных тревог минцифры страны.

Согласно данным карты, сирены также прозвучали в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, а также Днепропетровской областях Украины.

Напомним, с 10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Данный процесс начался после теракта на Крымском мосту 8 октября, за которым, по оценке российского руководства, стоят спецслужбы Украины.

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