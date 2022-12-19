В Киеве и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и еще семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится в опубликованной в ночь на понедельник онлайн-карте воздушных тревог минцифры страны.
Согласно данным карты, сирены также прозвучали в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, а также Днепропетровской областях Украины.
Напомним, с 10 октября Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Данный процесс начался после теракта на Крымском мосту 8 октября, за которым, по оценке российского руководства, стоят спецслужбы Украины.