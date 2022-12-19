В Киеве и еще семи областях Украины объявлена воздушная тревога

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19 декабря 2022, 07:12 Источник: РИА "Новости"

Киев, Christophe Gateau / globallookpress.com

В Киеве и еще семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится в опубликованной в ночь на понедельник онлайн-карте воздушных тревог минцифры страны.

Согласно данным карты, сирены также прозвучали в Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Николаевской, Харьковской, а также Днепропетровской областях Украины.