ЛДПР не подтвердила информацию о том, что Слуцкий и Бут попали под обстрел в Донбассе

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18 декабря 2022, 18:51 Источник: ТАСС

Леонид Слуцкий (справа) и Виктор Бут. Фото: Telegram/t.me/slutsky_l

Информация о том, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий и предприниматель Виктор Бут, освобожденный недавно из тюрьмы в США, попали под обстрел в Донбассе, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентской фракции ЛДПР.

Ранее о том, что Слуцкий и Бут попали под обстрел во время поездки в Луганскую Народную Республику на конференцию регионального отделения партии, сообщило издание URA.ru.

Как пояснил пресс-секретарь фракции ЛДПР в Думе Александр Дюпин, по дороге в Луганск действительно работало высокоточное оружие ВСУ, поэтому пришлось корректировать маршрут во избежание риска.

«Но во время конференции действительно под Луганском работала ПВО. Пару раз грохот от разрывов ракет ПВО заглушал выступающих», - рассказал Дюпин.