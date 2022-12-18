Министр обороны Израиля Ганц: в стране продолжают контакты с Украиной

Израиль поддерживает контакты с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны еврейского государства Бени Ганца.
По его словам, представители стран активно общаются последние два месяца. В ходе разговора поднимаются темы помощи со стороны Израиля. Так, в государстве предлагают оказать Украине содействие в разработке гражданской системы раннего оповещения.
Ганц подчеркнул, что Израиль продолжает оставаться на стороне Киева.
Ранее сообщалось, что Украина испытывает проблемы с атомной генерацией.