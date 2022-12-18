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Владимир Рогов: Отвод вооружения ВСУ на расстояние, с которого невозможен обстрел ЗАЭС, обеспечит безопасность станции

, 10:25 Источник: РИА Новости

Опасность для Запорожской АЭС исходит исключительно от ВСУ, отвод украинских войск на расстояние, с которого невозможно наносить удары по станции, создаст зону безопасности для ЗАЭС. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он заявил, что разговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС со стороны Евросоюза и киевских властей это демагогия, так как опасность для «станции исходит исключительно от боевиков Зеленского, которые неоднократно обстреливали объект», поэтому условием для формирования зоны безопасности является отвод украинских войск с вооружением на расстояние, с которого будет невозможен обстрел станции.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял о необходимости создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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Владимир Рогов: Отвод вооружения ВСУ на расстояние, с которого невозможен обстрел ЗАЭС, обеспечит безопасность станции

Опасность для Запорожской АЭС исходит исключительно от ВСУ, отвод украинских войск на расстояние, с которого невозможно наносить удары по станции, создаст зону безопасности для ЗАЭС. Об этом заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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