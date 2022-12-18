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Аргументы Недели → Политика 13+

Министр Андрей Спыну: Молдавия перестала быть зависимой от газа из России

, 09:00

Министр Андрей Спыну: Молдавия перестала быть зависимой от газа из России
министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы А. Спыну, фото: ru.diez.md

О том, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России, написал в своем телеграм-канале министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

Молдавский министр указал, что с прошлого года Кишинев обещал начать создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. "Мы достигли этого", — написал Спыну.

По его словам, впервые в истории Молдовы правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". Министр привел постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям, по которому "Молдовагаз" уже в декабре 2022 года приобретет у госпредприятия "Энергоком" около 100 млн куб. м газа по предварительной средней цене $1108,61 за 1 тыс. кубометров.

Он подчеркнул, что эта цена включает все расходы: стоимость покупки газа, расходы на транспортировку и хранение.
Глава предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан ранее информировал, с 4 декабря компания начала закупать газ из двух источников: у "Газпрома" в рамках действующего контракта и у "Энергокома" для потребителей правобережья Днестра.

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