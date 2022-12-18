Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что город налаживает работу предприятий и социальных объектов

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18 декабря 2022, 08:13 Источник: РИА Новости

Ситуация в Энергодаре Запорожской области находится под контролем, власти налаживают работу предприятий и социальных учреждений. Об этом заявил журналистам Эдуард Сеновоз, 14 декабря назначенный на должность главы администрации Энергодара Запорожской области.



Он отметил, что администрация делает все, чтобы организовать работу всех предприятий и социальных объектов города, идет распределение гуманитарной помощи, в городе спокойно.



