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Аксенов сообщил, что Крым предложит Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот ЕАЭС

, 08:10

Аксенов сообщил, что Крым предложит Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот ЕАЭС
Глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Сергей Аксенов заявил, что крымские власти предложат Белоруссии использовать порты Крыма в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В интервью ТАСС руководитель республики рассказал, что до Нового года планируется заключить соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Крыма и Витебским областным исполнительным комитетом.

По данным Аксенова, белорусские партнеры рассматривают производственные площадки в Крыму для размещения белорусских сборочных производств.

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