Аксенов сообщил, что Крым предложит Белоруссии использовать порты полуострова в качестве южных морских ворот ЕАЭС

Сергей Аксенов заявил, что крымские власти предложат Белоруссии использовать порты Крыма в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В интервью ТАСС руководитель республики рассказал, что до Нового года планируется заключить соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством Крыма и Витебским областным исполнительным комитетом.
По данным Аксенова, белорусские партнеры рассматривают производственные площадки в Крыму для размещения белорусских сборочных производств.