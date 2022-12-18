Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли город Алчевск

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18 декабря 2022, 07:17 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Алчевск из РСЗО HIMARS. Об этом сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ЛНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 03:24 украинские войска нанесли удар по городу Алчевск с применением реактивной системы залпового огня HIMARS. По городу было выпущено четыре реактивных снаряда.



Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



