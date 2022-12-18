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Советник офиса президента Украины Арестович подтвердил попытку Киева покушения на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

, 07:09

Советник офиса президента Украины Арестович подтвердил попытку Киева покушения на начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
А. Арестович, фото из соцсети

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович решил «открыть страшную тайну» о попытке Украины ликвидировать начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерала армии Валерия Герасимова во время его рабочей поездки в зону специальной военной операции.

В интервью Марку Фейгину (внесен в реестр иноагентов) Арестович прокомментировал опубликованную 17 декабря в газете The New York Times статью о том, что во время одной из поездок в зону боевых действий Валерия Герасимова киевский режим предпринял попытку его ликвидации. Издание не указало никаких дат.

Арестович раскрыл, что Герасимов приезжал в Изюм в Харьковской области во второй половине апреля или в мае. Как рассказал советник офиса Зеленского, украинские военные «накрыли штаб», в котором был Герасимов, погибло много охраны и офицеров, но Герасимов уехал раньше.

Марк Фейгин включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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