Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли город Ясиноватая

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18 декабря 2022, 07:04 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 02: 40 украинские войска обстреляли Ясиноватую, ВСУ вели огонь со стороны села Орловка и выпустили четыре снаряда калибра 152-мм.



Ранее сообщалось, что в 01:30 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ВСУ выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155-мм, артобстрел велся со стороны города Красногоровка.



