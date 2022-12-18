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Представительство ДНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли город Ясиноватая

, 07:04 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 02: 40 украинские войска обстреляли Ясиноватую, ВСУ вели огонь со стороны села Орловка и выпустили четыре  снаряда калибра 152-мм.

Ранее сообщалось, что в 01:30 украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, ВСУ выпустили четыре снаряда «натовского» калибра 155-мм, артобстрел велся со стороны города Красногоровка.

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