Во внутренних войсках МВД Белоруссии будут созданы отряды из военнослужащих запаса

Во всех подразделениях внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии будут созданы отряды из военнослужащих запаса, целью которых будет борьба с диверсионно-разведывательными группами.
Согласно последней информации, также эти отряды будут бороться с незаконными вооруженными формированиями. Известно, что одно из подразделений к настоящему моменту создано при войсковой части 3214, базирующейся в Минске.
Уточняется, что впоследствии аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск республики.