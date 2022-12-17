Во внутренних войсках МВД Белоруссии будут созданы отряды из военнослужащих запаса

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17 декабря 2022, 12:12 Источник: Telegram

флаг Белоруссии, Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Во всех подразделениях внутренних войск Министерства внутренних дел Белоруссии будут созданы отряды из военнослужащих запаса, целью которых будет борьба с диверсионно-разведывательными группами.

Согласно последней информации, также эти отряды будут бороться с незаконными вооруженными формированиями. Известно, что одно из подразделений к настоящему моменту создано при войсковой части 3214, базирующейся в Минске.

Уточняется, что впоследствии аналогичные подразделения будут созданы во всех соединениях внутренних войск республики.