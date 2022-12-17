Эксперты назвали знаковой прямую линию Алексея Текслера

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17 декабря 2022, 11:03 Татьяна Михайлова Источник: Экспертный клуб

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Она устранила барьер между властью и населением.

14 декабря прошла прямая линия губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В течение трех часов глава региона отвечал на вопросы жителей. Участники экспертного клуба назвали главные особенности диалога.

Депутат Государственной Думы РФ Яна Лантратова назвала мероприятие знаковым. «Я вижу реальную готовность губернатора разбираться с частными вопросами. Оперативная связь с представителями министерств и ведомств, с главами территорий – я уверена, что каждый вопрос будет решен и доведен до конца», - отметила она.

Продуктивным общение губернатора и южноуральцев сделало участие в прямой линии глав профильных ведомств. «Этот формат был достаточно интересным, когда максимально убрали барьеры между властью и населением и показали, вот как мы работаем с вашими проблемами для достижения результата», - отметил политолог Александр Мельников.

Несмотря на то, что жанр прямой линии предусматривает жесткие ограничения по времени, губернатор Алексей Текслер стремился ответить на как можно большее количество вопросов. «Мне понравились так называемые социально-терапевтические темы, например, тема безопасности, очень важная для старшего поколения, было четко сформулировано, что не надо паниковать, все под контролем, все социальные обязательства будут соблюдены. Мне, если честно, не хватило живых историй, которые бы показывали динамику ситуации», - поделился мнением руководитель Агентства новых коммуникаций PR-dozor Евгений Маклаков.