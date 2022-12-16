Журналист Подоляка: «Настал новый этап ударов по украинской инфраструктуре»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 декабря 2022, 17:44 Антон Николаев,

globallookpress.com

Юрий Подоляка считает, удары, которые были нанесены ранее несопоставимы с теми, которые наносятся сейчас. По мнению эксперта, ракеты стали лететь именно в те объекты инфраструктуры, которые вырабатывают ток. Об этом Подоляка сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«Сегодня новый этап ракетных ударов по объектом украинской инфраструктуры, так как впервые, - что зафиксировало на видео местное население, - был прилет и удар по Днепрогэсу, т.е., по машинному отделу Днепрогэса, где стоят установки, которые вырабатывают ток. В одно из этих машинных отделений был однозначный прилет. Это важно, так как наши ракетчики били по подстанциям. По ним легко можно попадать и выводить из строя, и относительно легко возвращать в строй, если есть запасные части. Кстати, запасных частей остается меньше. Именно по этой причине некоторые линии консервируются и, скорее всего, до конца боевых действий вводится в строй не будут. Но потеря генерации - намного страшнее для Киева, так как машинное отделение для станции восстанавливать надо в мирное время! Но и на это уйдут месяцы».

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