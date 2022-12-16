Читатели Le Figaro считают, что политика Эммануэля Макрона по поддержке Украины «опустошает кошельки обычных французов»

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16 декабря 2022, 17:10 Источник: РИА Новости

Читателей газеты Le Figaro возмутило решение властей Франции продолжать поддержку Украины. На сайте издания в своих комментариях они выступили с резкой критикой президента Эммануэля Макрона.



Газета провела опрос, который показал, что лишь 57% респондентов поддерживают решение властей Франции оказывать помощь киевскому режиму.



« — Франция влезла в долги, она на краю пропасти, а тут Макрон легонько толкает ее в спину», — написал читатель Chatonx.



« — Похоже, Макрону деньги легко достаются, если он ими разбрасывается», — прокомментировал другой читатель.



« — Украина превратилась в бездонную бочку. Чем больше мы ее вооружаем и финансируем, тем дольше продлится весь этот кошмар», — заявил пользователь сайта с ником NGRZ.



« — Это все опустошает кошельки обычных французов», — были единодушны читатели.

Французский политик, депутат Европарламента Флориан Филиппо ранее заявил, что Эммануэль Макрон продолжая помогать Владимиру Зеленскому несмотря на очевидные проблемы в самой Франции проводит «безумную политику».











