Генри Киссинджер считает, что наступил момент для мирного урегулирования конфликта в Украине - «без ослабления статуса РФ»

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16 декабря 2022, 16:05 Источник: ТАСС

Генри Киссинджер. Фото: Christoph Soeder/globallook.com

Зимняя пауза в боевых действиях на территории Украины должна быть использована для урегулирования конфликта, с тем чтобы не допустить его перерастания в мировую катастрофу. Об этом экс-госсекретарь США Генри Киссинджер пишет в своей статье «Как избежать новой мировой войны», опубликованной в пятницу на сайте британского журнала The Spectator.

По мнению политика, линия перемирия должна быть проведена в границах по состоянию на 24 февраля 2022 года, до начала специальной военной операции России.

При этом Киссинджер подчеркнул, что в итоге конфликта не должно произойти ослабления статуса РФ как одного из ведущих государств мира.

«Россия вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении уже более чем 500 лет <...> Ее историческая роль не должна принижаться», - написал политик.

С аналогичными идеями Генри Киссинджер выступал в августе этого года.