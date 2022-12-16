В этот день из жизни ушел Егор Гайдар

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16 декабря 2022, 13:24

Егор Гайдар Фото: Global Look Press

Его называют выдающимся ученым-экономистом, при этом чуть ли не полстраны вспоминают, мягко говоря, недобрым словом. Егор Гайдар допустил немало ошибок. Но, возможно, благодаря ему страна избежала еще более худшего сценария? Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Егор Тимурович Гайдар, внук всем известного советского писателя и автора «Чука и Гека» (по крайней мере, по документам, хотя слухи ходят разные) получил широкую известность в 35 лет. В 1991 году, в исторический для страны момент. На баррикадах у Белого дома молодой доктор наук предложил Ельцину свои услуги. И Борис Николаевич неожиданно согласился, хотя до этого Гайдар ничем особо не руководил. Существует версия, что его Ельцину навязали американцы, но все это, конечно, лишь чьи-то догадки. И вот Гайдар уже садится за написание реформ для новой власти, а через пару месяцев становится вице-премьером РСФСР по экономике.

Необходимость шоковых реформ Гайдар объяснял тем, что ему досталась страна с абсолютно пустыми карманами. Распад СССР, дефицит всего и вся, долги, падение производства, надвигающийся голод – политик пытался решить все эти проблемы с помощью либерализации цен. В магазинах снова появились продукты, шахтеры перестали бастовать. Торговать разрешили кому угодно и чем угодно без специальных разрешений. На прилавках появились импортные товары, в стране все переквалифицировались в челноков, которых стало почти 10 миллионов. Рубль обесценился, на каждом шагу возникли обменники. Вот только спасибо мало кто за это сказал: сбережения людей в момент обесценились, вклады не были проиндексированы. Врачи и учителя перестали получать вовремя зарплату, встали заводы.

Так спаситель Егор Тимурович или мучитель?

Егор Гайдар умер в 53 года от сердечного приступа.