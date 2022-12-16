Крымский депутат Гемпель заявил, что Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить условия России

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16 декабря 2022, 13:25 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Presidencia De Ucrania/ globallookpress.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не в том положении, чтобы ставить условия.

Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что отвод ВС РФ к границам 1991 года является единственным способом завершить конфликт на Украине.

Юрий Гемпель отметил, что украинский лидер сильно ошибается, поскольку единственный способ завершить боевые действия – полная и безоговорочная капитуляция действующего киевского режима. Депутат уточнил, что Украине придется пройти этот путь.