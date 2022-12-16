Основатель бригады «Восток» Ходаковский: «ВСУ будут растягивать наши ресурсы на линии фронта»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 декабря 2022, 13:15 Антон Николаев,

Александр Ходаковский, комментируя возможные направления будущего наступления ВСУ, предположил, что украинская армия будет двигаться по тем же направлениям, по которым она ведет свое наступление до сих пор. Об этом он сказал в прямом эфире телеканала «Россия 1», передает издание «Аргументы недели».

«Мне кажется, ВСУ велосипед изобретать не будут - начнут наступать с диаметральных направлений фронта, чтобы растянуть наши ресурсы непосредственно, что не позволит нам на какое-то время консолидироваться на каком-либо участке. Мы просто будем готовиться к лобовому столкновению, и бой уже определит, кто окажется в выигрышном положении».

Ранее Ходаковский комментируя слова Главкома ВСУ Валерия Залужного о возможном готовящемся наступлении российской армии на Киев, утверждал, что потенциал войск РФ растет благодаря частичной мобилизации.