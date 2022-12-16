Основатель бригады «Восток» Ходаковский: «Потенциал российской армии растет!»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 декабря 2022, 12:57 Антон Николаев,

Александр Ходаковский, комментируя слова Главкома ВСУ Валерия Залужного о возможном готовящемся наступлении российской армии на Киев, утверждает, что потенциал войск РФ растет благодаря частичной мобилизации. Об этом он сказал в прямом эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Что касается заявлений со стороны украинских военных и лидеров, то у них для этого, видимо, есть основания. Сейчас мы не имеем никакого права комментировать такие заявления, а также не подтверждать и не опровергать. То, что потенциал прирастает, это безусловно! Мы это видим на линии боевого соприкосновения, куда прибывают мобилизованные подразделения. Эти подразделения в разном режиме начинают входить в режим боевых действий. Постепенно из этой массы отсеются те, кто объективно профнепригоден к ведению войны, но останутся те, кто дополнят существующие части, и мы вернем свой потенциал, который нами был утрачен в ходе интенсивных боевых действий».

«Что касается потенциала на недосягаемых территориях, в частности Белоруссии, мы не располагаем данными. Если происходят какие-то замыслы или это домыслы каких-то украинских политических и военных лидеров, то пусть это остается за пределами нашего обсуждения».

Ранее Главком ВСУ Валерий Залужный утверждал, что Россия сейчас готовит резерв и предпримет новое наступление на Киев. Об этом Залужный сказал изданию The Economist, передает «Московский Комсомолец».