Подполковник Марочко: «На Сватовском направлении ВСУ перешли к обороне»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 15:06 Антон Николаев,

Андрей Марочко утверждает, что на Сватовском направлении у российской армии есть успехи, так как на некоторых участках линии боевого соприкосновения ВСУ перешли к обороне. Между тем, по мнению военного эксперта, ВСУ изменили тактику ведения боевых действий. Об этом Марочко сказал в эфире «Первого канала», передает издание «Аргументы недели».

«На Сватовском направлении есть успехи у армии РФ. За сутки в районе населенного пункта Стельмаховка ВСУ перешли к обороне. Они решили здесь закрепиться, так как каждое их наступление - огромные потери среди личного состава. Также изменилась тактика противника. Мы отмечаем действия диверсионно разведывательных групп, которые действуют по 10-12 человек. У них основная задача - вскрытие наших позиций и наведение корректировки своей артиллерии. Увеличение подобных групп свидетельствует о том, что у них есть проблемы с аэроразведкой и спутниковой, что благоприятно для нас».

Несмотря на успехи армии РФ на Сватовском направлении, о которых говорил Андрей Марочко, он подчеркнул, что не стоит недооценивать ВСУ:

«Когда-то были произнесены умные строки, что самая большая ошибка, которую можно допустить на войне, - недооценивать противника. Я призываю всех придерживаться такой формулировки. Проблемы у украинской армии есть: проблемы с количеством боеприпасов, доставкой боеприпасов. Не следует забывать, что они активно работают над устранением этих недостатков. Нужно отдать им должное, что иногда они очень оперативно решают вопросы, конечно, не без помощи западных кураторов. Информационные вбросы, которые есть в информационном пространстве, я бы воспринимал очень аккуратно. Нужно доверять нашим разведорганам, которые говорят, что есть проблемы, но они не существенны на данный момент».

Напомним, что по данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска за минувшие сутки 46 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.