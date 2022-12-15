Политолог Суздальцев: «Русофобия является стержнем госполитики Польши»

Аргументы Недели → Политика 13+

15 декабря 2022, 13:33 Антон Николаев,

Андрей Суздальцев считает, что решение Польши о признании России «государством, поддерживающим терроризм», является пропагандистским шагом. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Это чисто пропагандистская мера, которая доказывает, что Польша действует в правильном направлении с точки зрения Запада. Напомню, что у стран Восточной Европы, которые были нашими союзниками и членами Варшавского договора, русофобия и ненависть к России сейчас являются основными стержнями государственной идеологии. Такие меры не несут за собой юридических последствий. Польша сейчас пытается такими решениями закрепить свою политику в отношении России. Хочу отметить, что Польша не закрывает свое посольство в Москве!»

Напомним, что Сейм Польши принял резолюцию о признании России «террористическим режимом».